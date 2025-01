Ilrestodelcarlino.it - A Isernia un punto verso la salvezza

FERMANA 1 SAN LEUCIO: Draghi 6,5, Pecoraro 6, Pettorossi 5,5, Baba 6, Romat 6, Gimenez 6,5, Ercolano 6, Miola 6, Ouattara 6 (84’ Arzura SV), Cascio 7, Coratella 5,5 (44’ Bainotto 6). All. Farrocco (squalificato, in panchina Nasini) 6. FERMANA: Perri 6, Cocino 6, Tafa 7, Romizi 6, Etchegoyen 6 (90’ Valsecchi SV), Bianchimano 6,5, De Silvestro 6, Sardo 6 (85’ Pinzi SV), Dragomir 6, Mavrommatis 6,5, Karkalis 6. All. Brini. Arbitro: Benestante di Aprilia (Lemos–Vatiero). Reti: 61’ Cascio (ISL) e 63’ Tafa (F). Note – Al 64’ espulsi dalla panchina dell’: Russo e Perrone. Ammoniti Miola e Cascio (ISL); Karkalis e Sardo (F). Terzo risultato utile consecutivo per la Fermana, che torna con undalla trasferta dello stadio "Lancellotta" contro l’. Lo scontrotermina 1-1, con la squadra di mister Brini che conferma il momento di crescita e strappa unimportante per muovere la classifica: ora il trenodista appena tre lunghezze.