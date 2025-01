Zonawrestling.net - VIDEO: A telecamere spente Cody Rhodes rincuora Jey Uso dopo la sconfitta contro Gunther di ieri sera

Jey Uso ha sfidatoper il World Heavyweight Championship a Saturday Night’s Main Event tenutosipresso San Antonio. Nonostante un valoroso sforzo, la stella della Bloodline ha purtroppo fallito e il Ring General ha mantenuto il titolo con due Powerbomb back-to-back.L’attestato di stimala fine del match,si è presentato facendo un breve promo per Uso, rimasto sul ring, e proclamando che un giorno arriverà il suo momento: “Michael Cole l’ha appena detto, lo sapete tutti, avete appena visto il match. Ha detto che il tempo di Jey Uso arriverà. So che non è una bella sensazione Jey, ci sono passato anch’io. Sei un campione per me, sei un campione per tutti i presenti, un applauso per il mio amico Jey Uso”. Per la cronaca, l’American Nightmare lo ha poi abbracciato prima di rivolgere la sua attenzione a Gabriel ‘Fluffy’ Iglesias che era seduto tra il pubblico.