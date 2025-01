Ilrestodelcarlino.it - Un aiuto per ventidue famiglie bisognose

È stata un successo l’edizione di quest’anno della manifestazione ’Christmas Carols’. La generosità e il cuore di un gruppo di genitori e bambini di Cesenatico, è riuscita a raccogliere i fondi per aiutaredel quartiere Madonnina e tanti doni per i bambini. ’La Magica Notte’ e ’Easy English Cesenatico’ hanno ancora una volta unito le forze per organizzare diversi eventi e raccogliere 2mila euro, che sono stati consegnati alla parrocchia di Santa Maria Goretti. Mamme e papà hanno centrato l’obiettivo, portando anche delle novità molto apprezzate. La prima è stata il ’Christmas Carols Lab’, un pomeriggio insieme ai bambini ricco di attività natalizie e laboratori, il Villaggio dell’Elfo Pepper con la posta di Babbo Natale e l’arrivo del dispettoso Grinch. I regali sono stati poi raccolti e impacchettati, per distribuirli alle