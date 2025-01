Tendenze Moda Uomo | eleganza senza sforzo il ritorno del classico rivisitato

Leggi su .com

Life&People.it Presentazioni e sfilate milanesi sono da poco terminate e,alcun dubbio, con l’arrivo dell’autunno-inverno, le nuove2025 parlano di: “Azione! Ripensare e adattare laa nuovi usi”. In un mondo in continua evoluzione e pieno di sfide, è fondamentale agire. E sentirsi a proprio agio. Stanno emergendo stili sempre più decisi e nuovi utilizzi, il layering per esempio, spingendo il settoread adattarsi. Continua a farsi strada una mascolinità più forte, che abbraccia fluidità di genere, pragmatismo e connessione. Rispondere ai cambiamenti climatici o agli stati d’animo, per la, richiede flessibilità e creatività, favorendo mix e ibridazioni.Alcuni dei più importanti stilisti digiocano con abiti formali sviluppati su ampie gamme di tessuti, dal velluto al tweed: opere d’arte indossabili ed espressione di un savoir-faire che trasforma lain un’esperienza esclusiva.