Quotidiano.net - Sopravvissuti alla Shoah: le ultime testimonianze in Italia nel Giorno della Memoria

Le voci degli 'araldi' come li chiama Liliana Segre, sono sempre meno. Per ragioni anagrafiche i testimoni dell'indicibile sono ormai davvero pochi. C'è chi ha fattotestimonianza del campo di sterminio una missione di vita, uno sforzo immane da dedicare a chi non è sopravvissuto, documentando pubblicamente quell'esperienza, riprovando il dolore altre mille volte e poi c'è chi ha cercato di sopravvivere in silenzio. Non è semplice per questo tenere conto di chi inuscì vivo da Auschwitz-Birkenau e dalle altre cameremorte per il più folle dei progetti: lo sterminio di una 'razza', dunque il genocidio, e di chi era diverso - gli omosessuali, i disabili, i rom - oltre che gli oppositori politici. Il 27 gennaio, il, questa straziante condizione di, ai campi, alle marcemorte e ai lunghi viaggi per tornare nei luoghi di origine, spinge ad un conto di chi c'è ancora.