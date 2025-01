Feedpress.me - Sinner troppo più forte, la palla corta giocata sul match point contro Zverev è emblematica: faccio quello che voglio

E tre! Era favorito, ma che vincesse con percorso netto non appariva facilmente pronosticabile . Un imbarazzante cappotto. E se il numero 1 al mondo prevale sul secondo giocatore del ranking per 3 set a 0, allora significa che gli scalini tra chi siede al vertice e chi dovrebbe insidiarlo sono almeno un paio . Figuriamoci rispetto agli altri. Jannik è sceso in campoil piùdei suoi avversari.