Sanremo 2025 | Carlo Conti annuncia i duetti dei Big in gara e due premi alla carriera

Mancano ormai pochissime settimane all’inizio die l’atmosfera del Festival comincia a sentirsi nell’aria. Il direttore artistico, come chi l’ha preceduto, contribuisce a tenere vivo l’interesse nei confronti della kermesse centellinando le informazioni riguardo alle cinque serate. Piano piano, però, i dettagli della settantacinquesima edizione stanno emergendo, e promettono bene.In diretta al TG1 delle 13:00, il presentatore hato che, nel corso della manifestazione, in onda dall’11 al 15 febbraio, verranno assegnati ben due. Il primo spetterà a Iva Zanicchi, al momento l’artista femminile con il maggior numero di vittorie sul palco dell’Ariston. L’aquila di Ligonchio ha trionfato nel 1967 con Non pensare a me, nel 1969 con Zininsieme a Bobby Solo e nel 1974 con Ciao cara come stai?.