Scenes di vikings che hanno scioccato tutti la numero 1 è difficile da vedere

La serie televisiva storica Vikings si distingue per la sua rappresentazione cruda e spesso scioccante della violenza, offrendo alcune delle scene più sconvolgenti mai trasmesse in un programma televisivo. Andata in onda sul canale History Channel per sei stagioni, la produzione ha conquistato un pubblico fedele, anche se alcuni dettagli storici sono stati contestati dagli esperti di Vikingologia. La narrazione ruota attorno alla famiglia Lothbrok, con Ragnar come protagonista principale, il quale passa da contadino a sovrano. Tra i personaggi più coinvolgenti figurano Ragnar e sua moglie Lagertha, protagonisti di molte svolte narrative e scene memorabili. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

