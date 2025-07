Reggio Emilia, 16 luglio 2025 – Una storia dal sapore cinematografico, esplosa in un’emozione difficile da contenere. Come quella di Patrizia Gabriella Zaira, che sabato ha ricevuto il regalo più importante della sua vita: la prima fotografia di suo padre, Paolo Losi, che non aveva mai conosciuto. A consegnargliela, in occasione del suo 74esimo compleanno, è stat o il nipote Mathéo Feburier, vent’anni, dopo mesi di ricerche complesse, documenti recuperati e una storia che ha attraversato i confini di ben tre Paesi. Un momento intimo e potente, condiviso anche in un video pubblicato su YouTube con un titolo che dice tutto: ’Il sogno di una bambina’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sogno di una bambina, 74 anni dopo: Patrizia scopre il volto di suo padre