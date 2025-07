Castorano esulta con Vagnozzi dopo la vittoria di Sinner | Tutti in festa per Wimbledon

Ascoli, 16 luglio 2025 – Jannik Sinner sconfigge Alcaraz e conquista il tempio del tennis. Sinner re di Inghilterra per un giorno. Davanti ad un pubblico in visibilio, con tanti vip, politici arriva il trofeo più sudato e agognato, quello dell’England Lawn Tennis and Croquet Club Wimbledone. Standing ovation per Sinner, ma dietro un grande campione c’è sempre un grande allenatore. Dietro questo importante riconoscimento splende un po’ di Piceno. Ad illuminare la vittoria di Sinner, primo italiano ad aggiudicarsi il torneo più importante e prestigioso del tennis mondiale, c’è il coach: il Piceno Simone Vagnozzi, di Castorano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castorano esulta con Vagnozzi dopo la vittoria di Sinner: “Tutti in festa per Wimbledon”

Sinner vince a Wimbledon e Castorano festeggia Simone Vagnozzi: “Nostro orgoglio” - Tanto che l’Amministrazione comunale della sindaca Rossana Cicconi nei mesi scorsi ha deliberato la concessione della “Cittadinanza Benemerita”, che gli verrà consegnata con un’apposita cerimonia non ... Come scrive picenooggi.it

