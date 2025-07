Minacciata di morte dall’ex un amico dà l’allarme in tempo | salvata dalla polizia

Bologna, 16 luglio 2025 – Non accettava che la ex compagna lo stesse mandando via di casa, così ha perso il controllo e minacciato di morte sia lei, una donna ucraina di 45 anni, sia la figlia: ma un amico della donna è riuscito a dare l’allarme in tempo e gli agenti sono intervenuti in via Marco Emilio Lepido, vicino a un distributore di benzina, salvando la donna. L’uomo, italiano, anche lui 45enne, è stato arrestato. È accaduto l’altra notte, quando è esplosa la violenza contro la donna e la figlia. Tutto è partito da una telefonat a: un cittadino ha chiamato il numero di emergenza e ha raccontato che un’amica era in difficoltà con l’ex compagno e gli aveva chiesto di avvisare subito le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

