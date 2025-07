Fermo, 16 luglio 2025 – “Oggi, dopo due rarissime patologie neurologiche, sono nato per la terza volta, grazie alla professionalitĂ del personale dell’ospedale di Fermo e dell’eccellenza della sanitĂ fermana e maceratese”. A raccontare la sua storia di sofferenza, speranza e rinascita è Sergio Marianantoni, un 67enne di Fermo che aveva perso l’uso delle gambe e sensibilitĂ alla schiena e che oggi è tornato a vivere. “Sono originario delle Marche e, dopo avere vissuto in Emilia per molti anni, nel 2019 ho scelto di tornare nella mia bellissima regione, stabilmente a Fermo. Qui sono rinato: avevo dimenticato l’accoglienza, la semplicitĂ e l’operativitĂ della nostra gente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affetto da due patologie gravissime: “Ma ora sono rinato, posso camminare”