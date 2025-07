Volata giù dal balcone alla Barca la salma di Tania sarà restituita ai famigliari

Bologna, 16 luglio 2025 – La salma di Tania Bellinetti sarà restituita alla famiglia in questi giorni. Il pm Marco Forte ha dato il nulla osta e la salma non è più a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per il via libera alla restituzione del corpo ai familiari si attendeva il deposito dell’esito dell’autopsia. Ora, a più di tre mesi dalla morte, i parenti potranno organizzare l’ultimo saluto alla 47enne, mamma di due figli, precipitata dal terzo piano del suo appartamento in via Tolstoj, il pomeriggio dell’8 aprile. Sul caso la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio: è indagato Faiez Selmi, trentaseienne tunisino, che con la donna aveva una relazione burrascosa e violenta dal 2018. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

