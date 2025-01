Davidemaggio.it - Ora o Mai Più 2025: Pierdavide Carone fa il bis e vince la terza puntata

Leggi su Davidemaggio.it

Seconda vittoria consecutiva pera Ora o Mai Più. Grazie ai voti dei tutor sommati a quelli del pubblico da casa attraverso i social, il cantautore riesce a fare il bis, anche grazie ad una performance emozionante in ricordo di Lucio Dalla. Ecco il resoconto dettagliato della serata.La garaProprio come nelle scorse due puntate, nella prima manche ciascun tutor affianca con un proprio pezzo il concorrente a cui è stato abbinato. Parte Pago insieme a Patty Pravo sulle note di Pazza idea. Per Britti il cantante si sta “piacevolmente accomodando sulle note di Nicoletta“, ragione per cui gli assegna 8 come quasi tutti i tutor. Uniche due eccezioni Gigliola Cinquetti e Donatella Rettore. La prima dà 9 perché “non so se canterai bene le prossime volte“; la seconda si ferma a 6: “Secondo me poteva fare meglio“.