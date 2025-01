Mistermovie.it - Mister Movie | Bryan Cranston: il successo di Breaking Bad e le nuove prospettive televisive

L'attore californianoè entrato nella storia della televisione grazie al suo ruolo iconico di Walter White inBad. La sua interpretazione ha contribuito a plasmare uno dei personaggi più memorabili e complessi mai visti sul piccolo schermo. Tuttavia, prima di diventare l'anti-eroe che tutti conosciamo,aveva già accumulato una lunga esperienza televisiva.Tra i suoi ruoli precedenti, spicca la partecipazione a The X-Files, dove ha interpretato un uomo paranoico affetto da unaiosa malattia, un episodio che lo ha messo in contatto con Vince Gilligan, creatore diBad.è anche noto per la sua partecipazione a Seinfeld nei panni del dentista Tim Whatley, personaggio ricorrente e non privo di tratti detestabili.Il ritorno di Hal in Malcolm in the Middle

Molti fan ricordanoper il suo ruolo di Hal, il padre strampalato ma affettuoso di Malcolm in the Middle.