Ilgiorno.it - Milano, non si ferma all’alt della polizia: 18enne senza patente inseguito per 5 chilometri da corso San Gottardo alla Barona

Leggi su Ilgiorno.it

, 26 gennaio 2025 – Uno scooter non si. Scatta l’inseguimento per 4e mezzo, con i poliziotti in moto delle Nibbio che non lo perdono di vista.fine il ragazzoguida,– mai conseguita –, viene bloccato e arrestato: è un diciottenne italiano,precedenti, che ora dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, perché un agente è rimasto lievemente ferito, e di danneggiamento aggravato del mezzo di servizio che si è rovinato durante l’inseguimento, daSanfino a via Boffalora, venerdì mattina poco dopo le 10. Il rischio di un altro caso Ramy Non solo: il giovane è stato denunciato perché guidava, per non essersito, per la corsa a tutta velocità e le manovre azzardate compiute in strada nel tentativo di seminare la, in pieno giorno, su strade trafficate.