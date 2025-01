Tvplay.it - Mercato Roma, addio immediato: non si torna più indietro

Leggi su Tvplay.it

Nemmeno sei mesi e la sua avventura in giallorosso è già finita. Salutato come il grande colpo estivo, ad un passo la sua cessione.Che ilestivo dellanon sia certo stato tra i migliori è sotto gli occhi di tutti. Soldi sono stati spesi, ma l’impatto dei nuovi acquisti non è certo stato all’altezza delle aspettative. I due cambi di allenatore, una posizione in classifica non esaltante, che solo nelle ultime settimane ha messo in disparte fantasmi che nessuno pronosticava, e un cammino europeo altalenante sono la certificazione di scelte estive rivelatesi sbagliate.: non si(ANSA) TvPlay.itLe Fèe, Soulé, Hermoso ed altri. Tutti nomi che hanno inciso davvero poco. Il centrocampista francese, che doveva essere il perno della mediana, è finito in prestito al Suderland.