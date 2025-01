Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 0-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: inizia la finale tra n.1 e n.2 del mondo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Splendido rovescio inside-out vincente dal centro di.30-0controlla lo scambio da fondo, ma è lungo il diritto incrociato.15-0 Primo scambio duro. Largo il rovescio lungolinea dell’italiano.1-0 Servizio e rovescio lungolinea di, in rete il diritto in corsa del tedesco.40-0 In rete la risposta di diritto di.30-0 Battuta vincente al centro.15-0 Ace al centro del n.1.9.45la partita conin battuta.9.42ha deciso di rispondere nel primo game.9.41la fase di riscaldamento.9.40vince il sorteggio.9.38 I giocatori fanno il loro ingresso in campo.9.37ha lo sguardo determinato e aggressivo, ma è teso anche lui. Vedremo chi saprà gestire meglio la tensione in avvio di match.