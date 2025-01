Sport.quotidiano.net - L'Empoli ferma la corsa del Bologna: 1-1 al Castellani

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 25 gennaio 2025 – L’si conla bestia nera deldi Vincenzo Italiano. Come all’andata, infatti, la squadra allenata da Roberto D’Aversa blocca gli emiliani sul punteggio di 1-1, arrestando l’emorragia di sconfitte (5 nelle ultime 7 partite). Ventunesimo punto in ventidue gare del campionato di serie A per gli uomini del presidente Corsi. D’Aversa lascia inizialmente in panchina Anjorin. Grande equilibrio nei primi 20 minuti di gioco: le due squadre si annullano., le foto della partita Ma alla prima occasione, il punteggio si sblocca. È il 24’: bella ripartenza empolese, con Fazzini che sulla trequarti allarga a sinistra; Pezzella scende sul fondo e centra, Colombo è lesto a deviare il pallone nel sacco per il vantaggio degli azzurri. Per l’attaccante di proprietà del Milan è la sesta rete stagionale: 5 in campionato e una in Coppa Italia.