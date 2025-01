Lanazione.it - La sfida della Scuola Sant’Anna: ‘Cultura significa inclusione. E il merito non abbia barriere’

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 26 gennaio 2025 – Alladi Pisa è in partenza la sesta edizione di ‘e Mobilità sociale’ (Me.Mo), il progetto che avvicina al mondo universitario gli studenti del quarto anno delle scuole superiori di tutta Italia con ottimi voti, provenienti da contesti socioeconomici fragili e figli di genitori non laureati. Un’edizione dei record: oltre 300 istituti hanno risposto al bando, sono arrivate 1300 domande e il numero di partecipanti è aumentato da 360 a 600. Numeri che, oltre a sottolineare l’importanza del progetto, pongono l’accento su un problema sociale che ogni anno cresce: i giovani che nonostante il talento, per necessità economiche non considerano l’istruzione universitaria come una via percorribile. E la provenienza delle domande di partecipazione dimostra che il problema è comune a tutta Italia: il 38% dei candidati arriva dal Sud, il 21% da Centro e Isole, e il restante 41% dal Nord.