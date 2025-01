Sport.quotidiano.net - Juve, Vlahovic è un problema. L’Arsenal c’è, ma Motta frena: “Continuerà ad aiutarci”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 26 gennaio 2025 – Meno sedici dal Napoli e prima sconfitta stagionale in campionato. Non solo la pareggite, dunque.dice addio allo Scudetto, semmai ci fosse stata una possibilità di giocarselo, e il due a uno subito in rimonta al Maradona pone lanella difficile condizione di vedere la vetta a meno sedici ed evidenzia il rischio che la Lazio possa allungare nella corsa ai primi quattro posti. E per fortuna che l’Empoli ha fermato sul pari il Bologna, altrimenti ci sarebbe stata una rivale in più. Insomma, questo primo anno di Thiago allasta diventando molto più difficile rispetto alle previsioni e il tecnico, al debutto in una big con il triplo impegno, ha pagato gli infortuni e il calendario complesso, come a Napoli dove gli uomini di Conte hanno messo le marce alte nel secondo tempo mostrando di avere molte più energie dei bianconeri.