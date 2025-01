Secoloditalia.it - Il ritorno del latino a scuola? Un’occasione anche per gli insegnati. Ecco perché

Ilha sempre avuto molti e agguerriti nemici. Verso il II secolo a.C. a Roma si diffuse la moda del greco, combattuta fieramente da Catone, e a sberleffi da Lucilio e Catullo e Giovenale; e intanto lo Stato affermava senza scelte e tentennamenti che la lingua latina era il solo strumento della politica, dell’amministrazione e dell’esercito; e presto lo fudella letteratura. Occorrevano grammatica e sintassi, e sono quelle che durante l’Impero, durante il Cristianesimo, durante l’Età Moderna hanno costituito ilcom’è comunemente inteso e per secoli studiato a.Altro discorso è ilparlato da cui derivano non solo i dialetti mal’italiano e le lingue neolatine. Vero che nel XIII secolo san Francesco d’Assisi e Federico II si accorsero che ilnon era più parlato e capito; e Dante compose i suoi mirabili versi in una lingua accessibile a tutti.