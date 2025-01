Quotidiano.net - I tormenti in casa dem: "Franceschini sbaglia. Non si può andare da soli"

Senatore Alessandro Alfieri, esponente di punta dell’area riformista nella segreteria del Pd, come valuta la nuova desistenza proposta da Darioin alternativa al ripristino di un centro federato e unito col trattino alla sinistra, come prospettato da Romano Prodi? "Andiamo per ordine. Ci sono due premesse oggettive. È evidente, in primo luogo, che ci troviamo in un contesto radicalmente cambiato e più complicato rispetto al passato, quando l’Ulivo aveva un maggior tasso di omogeneità e aggregava sensibilità, esperienze e culture politiche di lunga tradizione. Oggi ci troviamo invece a dover mettere insieme forze di lunga consuetudine istituzionale e di governo con altre che si sono affermate come anti sistema, e che si sono combattute tra loro anche aspramente". Pd e 5 Stelle? "Forze riformiste e forze con tratti populisti, che è sicuramente più complicato e difficile unire.