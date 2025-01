Gaza, Hamas-Jihad condannano idea Trump

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.12 Il piano didi mandare via i palestinesi daspostandoli in Egitto e Giordania trova la ferma opposizione diislamica. Bassem Naim,alto funzionario di, ritiene che "i palestinesi faranno fallire l'di"e"come hanno sventato ogni piano di spostamento e di patrie alternative nel corso dei decenni anche questa volta il nostro popolo sventerà tali progetti", ha dichiarato. Per laislamica,quella die un'"deplorevole","incoraggia crimini di guerra,crimini contro l'umanità".