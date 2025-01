Liberoquotidiano.it - "Dentro ho delle difficoltà": la confessione di Sinner dopo il trionfo. E su Cahill... la paura più grande del campione

Leggendario Jannik: straccia Alexander Zverev, vittoria in tre set, e si confermaagli Australian Open. Terzo Slam in carriera, sempre più numero 1 al mondo. Un match senza storia, in cui non ha concesso neppure una palla break. Semplicemente inarrivabile, un orgoglio tutto italiano. Più forte di tutto e tutti, anche di ogni polemica. Ela vittoria, come sempre non si scompone. Nessun festeggiamento oltre le righe, nessuna polemica. Anzi, ha fatto il giro del mondo il video del momento in cui ha fermato i festeggiamenti per consolare Zverev, il rivale tedesco in lacrime, disperatola sconfitta, la terza su tre in una finale Slam. Da par suo, il tedesco ha ammesso: "È troppo forte, è di gran lunga il numero uno". Il ragazzo di San Candido, nelle interviste post-partita, ha subito riservato un pensiero a Darren, il coach che lo lascerà a fine anno per stare con la sua famiglia.