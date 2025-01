Lanazione.it - "Continuerò a mettere gonne svolazzanti"

La polemica "deraglia", alla fine sul web. Il caso, lo ricordiamo, prende piede dalla critica di un esponente di Forza Italia all’outfit dell’assessora regionale Alessandra Nardini per la sua "gonna svolazzante" in occasione di un incontro con il vescovo. Battuta diventata un caso politico. E’ Nardini stessa, però, a rendere noto con un post ciò che è successo nelle scorse ore sui social. Per qualcuno – e l’assessore pubblica lo screenshot del post – ora "io sarei una poco di buono". "E, come me, ovviamente, tutte le ragazze, le donne, che indossano “”. Facile, dietro uno schermo – dice l’assessora – . Tanto facile quanto inaccettabile". "Qualcuno dirà o penserà “sai quante volte?!” Beh, lo so quante volte. E proprio perché lo so, lo rendo pubblico – aggiunge Nardini – . Perché intendo non tacere e non accettare.