Quotidiano.net - Con Audi A6 e-tron il futuro è già arrivato. Linea e autonomia top

Berlina d’avanguardia ma anche station wagon dal cuore tech e soprattutto elettrico.trong> A6 entra nele lo fa con la firma e-che contraddistingue i modelli ad eleti della casa dei Quattro Anelli.trong> A6 e-si basa sulla nuova piattaforma PPE, declinata ovviamente nelle versioni berlina e Avant ed è disponibile anche con la trazione elettrica Quattro. L’architettura che ha fatto già da base alla nuova Q6 e-è stata sviluppata insieme a Porsche e garantisce una rigidità torsionale elevata oltre ad una ripartizione delle masse ottimale e a un coefficiente aerodinamico 0,21, risultato mai raggiunto da una vetturatrong> in tutta la storia del brand. Lunga 4,93 metri, ha una capacità di carico di 522 litri che diventano rispettivamente 1.422 litri per la Avant e 1.330 litri per la berlina se si abbattono le sedute posteriori.