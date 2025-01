Superguidatv.it - C’è Posta per te 2025: Roberta perdona il marito e lui piange | Video Witty Tv

Per la “rubrica” storie di amori interrotti, a C’èper teMaria De Filippi ha raccontato la storia di Andrea. L’uomo ha scritto al programma per poter riappacificarsi con la moglie dopo i tradimenti. In lacrime, Andrea ha chiesto aiuto a Maria De Filippi affinché potesse aiutarlo a ricongiungere la sua famiglia e a tornare a casa da moglie e figli dopo aver capito di aver sbagliato., alla fine, ha deciso di aprire la busta. I due si sono abbracciati e lui è scoppiato are.Tv