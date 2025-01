Bielorussia Lukashenko rieletto con l' 876% dei voti

Quotidiano.net - Bielorussia, Lukashenko rieletto con l'87,6% dei voti

Mosca, 26 gennaio 2025 - Secondo un exit poll, il presidente bielorusso Alexanderè statocon l'87,6% dei. Lo riferisce l'agenzia russa Tass. Nei suoi tre decenni al potereha imposto un regime autoritario ed è un solido alleato del Cremlino. Dopo aver votato, il ferreo leader di Minsk ha detto inoltre che sosterrà gli sforzi di pace del presidente Usa Donald Trump e che non ha senso imporre sanzioni al mondo intero.ha anche previsto che il 2025 sarà l'anno di una qualche soluzione del conflitto in Ucraina. TOPSHOT - Belarusian President and presidential candidate Alexandervotes in Belarus' presidential election at a polling station in the capital Minsk on January 26, 2025. (Photo by Natalia KOLESNIKOVA / AFP) Il presidente bielorusso ha dichiarato di non avere "alcun rimpianto" per aver permesso che il territorio bielorusso fosse usato come base posteriore dalle forze russe nel febbraio 2022 per invadere l'Ucraina.