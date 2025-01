Iltempo.it - "Bergoglio furioso", quella penna avvelenata che "prepara" il Conclave

Una «» agita il Vaticano. Si firma Demos. Come a dire siamo tanti. Sembra però che la caccia sia quasi conclusa, infatti, nei sacri corridoi si vocifera che la Gendarmeria vaticana avrebbe finalmente identificato l'anonimo cardinale che si cela dietro il nom de plume «Demos II». Nei mesi scorsi, in vista di un futuro, l'ignoto porporato ha diffuso un pamphlet, in cinque lingue, mirato nientemeno che a criticare Papa Francesco. Tuttavia l'obiettivo delle autorità pontificie non è solo di mettere il sigillo a questo capitolo - in un momento in cui, all'interno della Chiesa, crescono sempre di più severe contestazioni verso l'attuale pontificato - ma anche di bloccare una probabile prossima uscita di un Demos III. Tutto iniziò con Demos I, libretto distribuito nel 2022 e attribuito al cardinale George Pell, morto a gennaio 2023, ex capo delle finanze vaticane il quale subì pure 400 giorni di carcere per vicende legate a casi di pedofilia per poi essere assolto.