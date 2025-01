Bergamonews.it - Atalanta, a Como una vittoria importante e una reazione forte. E Retegui è implacabile

Leggi su Bergamonews.it

Una Dea dai due volti torna allaanche in campionato espugnando il Sinigaglia di. La formazione nerazzurra disputa un primo tempo nettamente sottotono, complice anche il bel gioco dei lariani che impongono i propri ritmi mettendo in difficoltà i nostri.Errori di passaggio, giocate troppo prevedibili e nessuna azione da gol. In questo contesto ci sta che sia ila passare con l’ottimo Nico Paz che supera Carnesecchi. Praticamente nessuna concretanerazzurra e si va al riposo.Nella ripresa il Gasp decide un cambio di modulo ed inserisce CdK, Bellanova e poco dopo Brescianini. L’entrata dell’ex Frosinone è senza dubbio decisiva perché è proprio lui che serve due perfetti assist a, che infila per due volte il portiere avversario.Partita ribaltata, ma soprattutto mentalità totalmente diversa.