‘Wanted’ Bambole di Pezza | Emanciparsi dalla routine

Si intitola Wanted il nuovo album delleDi, disponibile da venerdì 24 gennaio per Nigiri/Sony Music Italy. Anticipato dai singoli Stuntman, ZenZero, Cresciuti male (feat. J-AX), Rampicanti e Senza permesso, il nuovo progetto è una potente raccolta di storie che esplodono di emozioni, energia e ribellione. «Il titolo non è solo il nome di una traccia. – dicono ledi, che incontriamo al release party – I nostri album partono dall’inglese e anche questo disco voleva la sua parte. Wanted non è solo il fuorilegge classico, ma indica anche l’essere fortemente voluto. Come un figlio. Questo album per noi è stato fortemente voluto,prima canzone, e parla della tragica realtà di doversela prendere ogni tanto in quel posto e volersi emanciparesolita».