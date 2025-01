Liberoquotidiano.it - "Vessato e deportato, è una vergogna": caso-Djokovic, in Australia si scatena il pandemonio

Leggi su Liberoquotidiano.it

La semifinale tra Novake Alexander Zverev passerà alla storia, ma per ragioni particolari. Invece di regalare ore di spettacolo come da tradizione, l'incontro tra il dieci volte campione dell'n Open e il numero due al mondo si è concluso inaspettatamente in meno di 85 minuti. L'immagine della volée sbagliata daa rete, seguita dalla stretta di mano a un incredulo Zverev, resterà impressa nella memoria. Ma è quanto accaduto dopo che ha suscitato scalpore. Quando il pubblico ha realizzato che il match si era chiuso a causa del ritiro di, sono partiti fischi assordanti. Vergognosi. Da una parte la frustrazione per uno spettacolo mancato, dall'altra l'amarezza di aver speso soldi per un evento finito prematuramente. Insomma, si fa un gran discutere della reazione del pubblicono, stigmatizzata direttamente dal campo anche dallo stesso Zverev: "La prima cosa che voglio dire è questa: ragazzi, per favore, non ricoprite di ‘buuu' il giocatore quando si ritira.