Verano Brianza un angolo di Texas | Noi tiratori col mito dei cowboy

Leggi su Ilgiorno.it

(Monza) – Sono idella, cresciuti coldel West, e con la pistola in mano vanno in cerca di bersagli, a caccia di trofei. Ricalcano le impronte della leggenda le Canne Tonanti, gruppo di appassionatiche dal territorio milanese-brianzolo (ma non solo) si ritrovano il giovedì a puntare i loro mirini sulle silhouette di metallo del campo di tiro Traversera, a. Qualcosa di più di un semplice tirassegno: la riproposizione delle atmosfere del vecchio West, tra il polveroso terreno della cava brianzola, il look da pistoleri e le armi, revolver o fucili, che ricalcano i modelli usati un secolo e mezzo fa nelle praterie americane. Ogni anno organizzano gare nazionali e alcuni di loro partecipano, con successo, a gare internazionali. Tutti abilitati all’uso delle armi da fuoco, la maggior parte di loro possiede il porto d’armi in quanto detentore o collezionista.