Trump mantiene la promessa | migranti in catene espulsi dagli USA con aerei militari le foto choc dalla Casa Bianca

Dopo la vittoria Donaldin un discorso aveva preannunciato una nuova età dell’oro per gli USA: caccia aiirregolari e stop alle guerre erano due dei suoi chiodi fissi e ha mantenuto la “”, almeno per quanto riguarda l’one degli immigrati clandestini. La portavoce della, Karoline Leavitt, ha annunciato che sono iniziate leone deiirregolari con. Sui social dellaè stata pubblicata unache ritrae 9 clandestini incatenati portati su un aereo che li rimpatrierà, con la scritta “Promesse fatte, promesse mantenute”. Nel post viene inoltre comunicato chesta mandando un messaggio forte al mondo: ci saranno conseguenze per chi entra illegalmente negli Stati Uniti.Arresti edoni:dichiara guerra ai clandestiniFonti della US Customs and Border Protection hanno riferito a Fox News che lesui social sono state scattate al Biggs Army Airfield di Fort Bliss a El Paso, in Texas.