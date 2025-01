Sport.quotidiano.net - Scandiano non vuole smettere di vincere

Si va verso la fine del girone d’andata della Serie A2 di hockey su pista, con il Centro Palmer(punti 14) impegnato questa sera alle 20,45 a Thiene (7), mentre la Bdl Minimotor Correggio (17) ospita domani alle 18 al PalaPietri un’altra formazione vicentina, il Valdagno (10).. La truppa di Mariotti arriva da tre vittorie consecutive e l’attuale terzo posto è del tutto meritato; il Thiene, invece, ha colto sinora una sola vittoria, ma proviene da due pareggi consecutivi. Così la vede il rossoblù Andrea Beato: "Mi aspetto una gara difficile, Thiene è una squadra costruita per entrare nei playoff, giovane, ma nel contempo esperta per la categoria. Dovremo essere bravi e concentrati fin da subito, difendendo bene e imponendo il nostro gioco". Tra i convocati, assente Roca, dubbi per Barbieri: in panchina andranno un paio di giovani che mister Mariotti vorrebbe far giocare, ovviamente in relazione all’esito della gara.