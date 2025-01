Anteprima24.it - Quattordici morti e 254 feriti in 199 incidenti con animali: Campania al primo posto

Tempo di lettura: < 1 minutoe 254: è il bilancio di 199gravi conavvenuti lo scorso anno sulle strade italiane, secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Asaps, l’Associazione sostenitori della Polizia stradale. In 181 casi l’incidente è avvenuto con un animale selvatico (91%), in 18 con un animale domestico (9%); 147 glidi giorno, 52 di notte, 191 sulla rete ordinaria e 8 su autostrade ed extraurbane principali. In 148 casi il veicolo che ha impattato contro l’animale è stato un’auto, in 60 una moto, in uno l’impatto è avvenuto contro autocarri o pullman, in 12 sono stati coinvolti velocipedi. Aldi questa classifica c’è lacon 32 sinistri, seguita dal Piemonte con 17, in coda Basilicata e Umbria con uno.