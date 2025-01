Ilfogliettone.it - Mezzogiorno d’Italia: da zona di stagnazione a motore di crescita per l’intero Paese

L’economia italiana, da sempre terza potenza economica dell’Unione Europea, ha navigato acque stagnanti per oltre tre decenni, vedendo allargarsi il divario con i suoi partner europei. Ma ora, secondo un recente report intitolato “L’economia in Italia: performance e previsioni macroeconomiche”, si intravedono spiragli di speranza e segnali di una possibile rinascita.Dal 1995 al 2023, l’Italia ha conosciuto unaeconomica sotto le aspettative, con un rallentamento particolarmente marcato tra il 2010 e il 2020. Tuttavia, negli ultimi quattro anni, ilha mostrato una resilienza inaspettata, superando persino le performance di giganti come Germania e Francia con un incremento del PIL superiore all’1%.Il Sud risorgeUna sorpresa clamorosa arriva dal, regione storicamente in difficoltà, che ha visto il suo PIL crescere del 3,7% tra il 2019 e il 2023, superando perfino il Centro-Nord.