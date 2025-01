Thesocialpost.it - Martina, 14 anni, scomparsa da una settimana: l’appello disperato della famiglia

Leggi su Thesocialpost.it

Vitanza è sparita nel nulla. Da unala suavive un incubo. La ragazza, che ha solo 14, si è allontanata da casa a Cura Carpignano, piccolo comune in provincia di Pavia, il 16 gennaio. Da allora nessuno l’ha più vista.Leggi anche: Italia, autobus si schianta contro pensilina: va tutto a fuocoI genitori hanno allertato subito le forze dell’ordine. La descrizione è chiara: alta 1 metro e 55, occhi e capelli castani. Al momentoindossava una felpa grigia con cappuccio, un bomber nero, pantalonituta grigi e scarpe da ginnastica Nike bianche. Non aveva con sé né cellulare, né documenti, né soldi.Lateme che possa essere in difficoltà. Non si esclude che qualcuno possa ospitarla o aiutarla a nascondersi. Le forze dell’ordine lavorano senza sosta.