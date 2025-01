Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2025 in DIRETTA: DOPPIETTA DA DELIRIO! Federica Brignone beffa Goggia di un centesimo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DI KIZTBUEHEL DALLE 11.30LA CRONACA DELLA GARALE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO AGGIORNATEQUANTI SOLDI HA GUADAGNATO12,25 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.12.22ha vinto ladidavanti a Sofiaper un solo! Le altre italiane: 10ma Pirovano a 0.54, 12ma una discreta Marta Bassino a 0.96, 14ma Nicol Delago a 1.02, 15ma Elena Curtoni a 1.19, 19ma Nadia Delago a 1.42, 29ma Vicky Bernardi a 2.35, 32ma Roberta Melesi a 2.83.12.20 Vicky Bernardi 29ma a 2.35. Ricambi non ne abbiamo, ma godiamoci il presente. E, ve lo confessiamo, noi pensiamo chepossano proseguire sino alle Olimpiadi del 2030.