Juventusnews24.com - Kelly Juventus: contatti reali ma nessun accordo col Newcastle. Cosa sappiamo e cosa può succedere

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24macolad oggi epuòda qui a fine mercato di gennaioNelle ultime ore sono emersi aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Lloyd, difensore di proprietà delsui cui resiste il forte pressing del mercato.Per l’inglese ieri è arrivata la conferma da Howe, che in conferenza stampa ha svelato come icon il club bianconero sianoma non abbiano prodotto fin qui alcun. Il motivo è il seguente: Giuntoli ha sempre proposto un prestito semestrale con diritto di riscatto, mentre i Magpies chiedono 15 milioni di euro. A riportarlo è Tuttosport.Leggi sunews24.com