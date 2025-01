Bergamonews.it - Il duello fra morte e vita

Leggi su Bergamonews.it

“Hector. La violenza dei Narcos in Messico” è il 50° volume della collana “Volti di speranza” dell’Associazione Onlus Amici di Santina Zucchinelli. Pubblichiamo l’introduzione al libro di monsignor Lino Casati. Leggere le storie diraccontate da don Gigi non è un’impresa facile ma allo stesso tempo è sempre fonte di sorprese. Non certo perché siano scritte in modo ostico o narrino vicende complicate e faticose da seguire. Esse sono piuttosto una testimonianza scioccante e cruda del male, di ciò che l’uomo può compiere contro il proprio fratello. E tuttavia esse sono anche il sorprendente esempio di come nel più profondo baratro della violenza e dell’offesa alla dignità della persona possano fiorire segni di umanità attenta e generosa. Infatti queste storie di, cariche die allo stesso tempo di speranza, sono uno scrigno di incontri reali, di esperienze di condivisione intensa da parte di don Gigi con i protagonisti qui raccontati e che si raccontano.