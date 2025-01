Panorama.it - I separatisti che vogliono più Russia

I colori della bandiera sono uguali a quella russa e le uniformi da parata molto simili alle divise di Mosca. Solo che militari e poliziotti, che hanno sfilato il 9 gennaio a Banja Luka, la «capitale» della Republika Srpska, fanno parte di una delle entità che compone la fragile Bosnia-Erzegovina. Non solo: la celebrazione della giornata nazionale, vista come fumo negli occhi da Sarajevo e dalla comunità internazionale, è il simbolo dell’orgoglio patriottico nato dalla tragedia della guerra etnica. «Quelli che non riescono a emigrare per rifarsi una vita all’estero sono ultranazionalisti e in molti hanno combattuto» spiega a Panorama un italiano che vive da anni nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina (Republika Srpska). «Vedono come faro lae Vladimir Putin e nonsaperne dell’Unione europea» sottolinea la fonte che preferisce rimanere anonima.