Hamas ha liberato le quattro soldatesse israeliane

hain anticipo Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag, leche avrebbe dovuto rilasciate alle 16. Le militari, che hanno tra 19 e 20 anni, sono state fatte salire su un palco allestito nel cuore della città di Gaza dove, sorridenti, hanno fatto il segno della vittoria a favore di telecamere, davanti a una folla di miliziani armati. In mano le ‘gift bag’ che erano già state date alle prime tre donne liberate da. Poi la consegna alla Croce Rossa, che le sta riportando in Israele a bordo di una jeep. I genitori dellesi stanno dirigendo verso la base militare nei pressi del confine con la Striscia di Gaza, vicino Reem, per incontrare per la prima volta le figlie dopo 477 giorni di prigionia.the Palestinian resistancehands over the female Israeli soldier captives to the Red Cross.