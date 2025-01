Ilrestodelcarlino.it - Fermana, con l’Isernia c’è un conto in sospeso

che si troverà di fronte ladomani è ben diversa, almeno per momento di forma, rispetto a quella del match dell’andata. Al Recchioni i molisani si imposero 2-0 sui canarini trovando due eurogol e neanche la sciagurata espulsione del portiere argentino Draghi (due gialli in pochi minuti per perdita di tempo) permise ai gialloblù di acciuffare il pari, venendo puniti nel finale con il raddoppio di capitan Cascio su punizione. E’ ben diversa perché all’andata i molisani erano in palla, avendo vinto con il Castelfidardo e pareggiato con la Vigor Senigallia in casa in Lanzellotta che all’epoca si stava rifacendo il look. Ora invee la squadra di mister Farrocco, che ha come suo vice Alessandro Nasini (tecnico fermano che ha guidato in passato squadre del settore giovanile gialloblù dopo un’ottima carriera in zona), arriva da un momento decisamente negative.