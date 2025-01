Game-experience.it - Donkey Kong Country Returns HD, la recensione

Un ricordo lontano circa 30 anni orsono, riemerge grazie alla potenziale dell’alta definizione (dimenticando, per un attimo, quanto accaduto nel 2010).HD segna il ritorno sulla scena del famoso primate in cravatta, quello che è riuscito a ritagliarsi un posto a tavola assieme a Super Mario e Sonic quando si parla di interpreti del genere. Una formula di gameplay che ha messo sempre al primo posto il concetto di difficoltà, per quanto la deriva arcade addolciva il suo essere dannatamente diabolico.Il ritorno sulla scena è aderente alla formula classica, forte del potenziale della portatile di casa Nintendo. Il gioco, infatti, si presenta rinnovato sotto il profilo artistico, con delle animazioni e un design dei personaggi più definito e dettagliato. Aspetto che riguarda anche il level design, ispirato in ogni suo aspetto.