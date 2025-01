Di recente sono state segnalate numerose presenze di UFO nel cielo, molto diversi da quelli "visti" fin' ora

Leggi su Ildenaro.it

L’ufficio specifico, creato dal Pentagono a Washington già da qualche anno, per gestire i presunti avvistamenti e, addirittura, i contatti con gli alieni, da qualche giorno registra un anomalo incremento di telefonate. Molte di esseper segnalaredi genere del tutto diverso dalle solite. Si tratterebbe di un gruppo di cavalieri, i più attenti riferiscono in tutto quattro, che starebbero apparendo sempre più spesso e a distanza progressivamente ravvicinata. Uno degli addetti a raccogliere le molteplici testimonianze dei visionari- al momento tale è la corretta definizione di quei soggetti- in riunione con i colleghi, ha azzardato che quelle figure al galoppo potessero essere, con attendibilità sufficiente, quelle dei Cavalieri dell’Apocalisse. Si sentiva particolarmente certo delle sue affermazioni, avendo avuto, da giovane, una notevole frequentazione, come chierichetto, di sagrestie di chiese cattoliche.