Camion fuori strada sulla SR 220: colpisce un'abitazione, necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Sabato mattina, alle ore 05:00, tre squadre deidelsono intervenuteRegionale 220 Pievaiola per un grave incidentele. Unè uscito die si è schiantato contro, causando il blocco degli occupanti all’interno.Dopo l’allarme lanciato dagli stessi residenti, idelhanno utilizzato un’autogru per rimuovere il mezzo pesante, rimasto incastrato nella parete della casa. Il conducente delè stato estratto dall’abitacolo e affidato alle cure del personale sanitario del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gestire i rilievi e la sicurezza dell’area.