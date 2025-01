Angelo Duro pagina bianca su quotidiano | Non ho bisogno di fare pubblicità al mio film

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Ha comprato unadel Corriere della Sera. Una, sull’edizione di oggi sabato 25 gennaio 2025, lasciataa eccezione di una piccola scritta che compare in basso al centro. “Non hodial mio- si legge -ho comprato questaper farci disegnare i vostri figli. Vi saluto.”. Il comico palermitano sta dominando il box office con il, diretto da Gennaro Nunziante, ‘Io sono la fine del mondo’, primo nella Top10 Cinetel degli incassi con un parziale di 2.596.623 euro nel weekend 16 – 19 gennaio e complessivi 5.841.769 euro. Prodotto da Indiana Production e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, ilsegna un’altra tappa nella fortunata carriera di Nunziante, autore di successi come ‘Cado dalle nubi’, ‘Quo vado?’ e ‘Il vegetale’.