Ilfattoquotidiano.it - Santanchè tira dritto: “Nessuno mi ha chiesto un passo indietro”. E prende tempo: “Mi dimetto solo se a processo per la cassa Covid”

La ministra del Turismo: “Sono assolutamente tranquilla, perché so come sono le questioni nel merito”. Danielaallontana l’ipotesi dimissioni: nonostante il rinvio a giudizio per false comunicazioni sociali sul caso Visibilia, “a meha maidi fare un“, precisa. La ministra risponde così ai cronisti alla Fiera di Verona – in occasione della Motor Bike Expo 2025 – che le chiedevano se avesse incontrato Giorgia Meloni e se qualcuno le avessedi dimettersi. Lo farebbe però, sottolinea,in caso di rinvio a giudizio sulla vicenda Inps eintegrazione(“cosa che per adesso non c’è”, ribadisce). Ministra che definisce i suoi rapporti con la premier “come sempre“, nonostante le voci che parlano di pressioni esplicite di Meloni e Fdi per le dimissioni.